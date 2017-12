Skank vai comandam a festa de Ano Novo na Praia de Icaraí

O grupo mineiro Skank será o responsável por agitar a festa de Revéillon na Praia de Icaraí, em Niterói, neste ano. Com expectativa de receber mais de 500 mil pessoas, a programação deverá começar às 18h com shows da cantora Lary e das bandas Bicho Solto e JPG. Além disso, a noite da virada contará com apresentação de jovens do Projeto More.





A queima de fogos terá, segundo a Prefeitura de Niterói, 18 minutos de duração. Os fogos ficarão em cinco balsas com cerca de 3 mil bombas, enchendo o céu com formatos iluminados de corações e estrelas.





Para acompanhar os shows, o público contará com seis telões, sendo quatro torres ao longo da Praia e dois nas laterais do palco. A organização também promete levar dez foodtrucks para o calçadão de Icaraí para não deixar ninguém com fome na entrada do novo ano.





Mudanças no trânsito





O trânsito na Praia de Icaraí será alterado a partir das 18h do dia 31 de dezembro. As transversais serão fechadas até a altura da Rua Mariz e Barros e apenas moradores terão liberação para acessar as garagens dos prédios.





Segurança e atendimento médico





Para qualquer imprevisto, dois postos médicos serão instalados próximos ao palco. Além disso, sete ambulâncias e o Corpo de Bombeiros estarão no entorno da Praia com enfermeiros de plantão.





De acordo com os organizadores, a segurança do evento também está garantida. Serão cerca de mil agentes, entre policiais do 12°BPM, agentes da Guarda Municipal e do Cisp-Móvel, que ficará localizado em frente a Praça Getúlio Vargas.





Os órgãos de segurança recomendam que o público não leve objetos cortantes como garrafas, copos de vidro e taças. No Cisp-Móvel serão distribuídas pulseiras de identificação para crianças e será feito o atendimento da demanda de pessoas perdidas durante a festa.