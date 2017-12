Hemorio precisa de doações de sangue para reforçar estoques de fim de ano

O Hemorio precisa reforçar os estoques de sangue neste fim de ano, quando as doações caem e os pedidos aumentam.





Quem estiver interessado em doar sangue, deve seguir as orientações de rotina: estar descansado e bem alimentado e evitar alimentos gordurosos quatro horas antes e bebidas alcoólicas 12 horas antes.





Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais (o modelo da autorização pode ser adquirido no site do Hemorio: (http://www.hemorio.rj.gov.br).





O Hemorio funciona todos os dias, das 7h às 18h, inclusive sábados, domingos e feriados. Atendimentos – Fundado em 1944, o Hemorio é um órgão da Secretaria de Estado de Saúde e hemocentro coordenador do estado do Rio de Janeiro.





A unidade distribui sangue para 180 hospitais públicos, incluindo grandes emergências, maternidades, UTIs neonatais e conveniados com o Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade também é referência em Hematologia no Rio de Janeiro e realiza, mensalmente, mais de quatro mil atendimentos.