Sesi de São Gonçalo terá colônia de férias em janeiro

Durante o recesso escolar, de 8 a 26 de janeiro de 2018, o Sesi São Gonçalo oferece uma programação especial de Colônia de Férias, voltada para crianças de 5 a 12 anos. Os participantes contam com atividades esportivas, recreativas e artísticas. Há muitas opções de brincadeiras, realização de gincanas, oficinas, jogos de raciocínio, artes, dicas de alimentação saudável e atividades musicais. As inscrições já estão abertas.





Para se divertir de maneira diferente, o tema desta edição é “Terra, Planeta Água”. A ideia é que as ações abordem a importância da água na vida das pessoas e a preservação do meio ambiente, promovendo a conscientização de maneira divertida.





As atividades serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, sempre com a supervisão de professores. A matrícula pode ser feita por diária, por semana ou para todo o período de atividades. Os preços variam de acordo com o plano escolhido.





Os documentos necessários para as inscrições são: identidade e CPF do responsável; certidão de nascimento ou identidade (original e cópia) do interessado; foto 3x4 e comprovante de residência (original e cópia). O Sesi São Gonçalo conta com uma ampla estrutura para esporte e lazer, como piscina, quadra e campo de futebol de grama sintética e de areia. A unidade fica na Rua Dr. Nilo Peçanha, 134, Centro. Mais informações podem ser obtidas no site www.firjan.com.br/coloniadeferias.