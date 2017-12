São Gonçalo Shopping terá cosplays em estreia de Star Wars

>> Personagens do filme estarão nos corredores do shopping









A estreia do esperado filme “Star Wars – Os últimos Jedi” hoje, será especial no São Gonçalo Shopping. Para animar os fãs, o shopping contará com a presença de um fã clube que estará vestido como os personagens da saga (cosplays), além de fazer muitas brincadeiras, quiz de perguntas e sorteios de acessórios. Para participar das brincadeiras e dos sorteios, basta levar um 1kg de alimento não-perecível.





O São Gonçalo Shopping fica na Avenida São Gonçalo, 100 - Boa Vista, São Gonçalo (Rodovia Niterói-Manilha, km 8,5). Mais informações podem ser obtidas através do telefone (21) 3513-7200 ou no site: www.saogoncaloshopping.com.br.





Programação:





19h – Personagens desfilando e fotografando com os clientes nos corredores do shopping

19h40 – Sorteios e brincadeiras

20h30 – Sessão do filme “Star Wars – Os últimos Jedi” (ingressos do filme à venda na bilheteria)