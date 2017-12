Abrigo Cristo Redentor precisa de ajuda para presentear os idosos no Natal

Campanha de Natal do Abrigo Cristo Redentor





A campanha “Neste Natal, Adote Um Bom Velhinho!”, em benefício do Abrigo Cristo Redentor, em exposição no Centro Cultural George Savalla Gomes – Palhaço Carequinha, da Câmara Municipal de São Gonçalo, continua arrecadando alimentos não perecíveis e presentes para os 250 idosos que vivem na instituição.





A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Até o dia 21 de dezembro, o Centro Cultural estará arrecadando alimentos não-perecíveis, material de limpeza e de uso pessoal e fraldas geriátricas.





No local, também existe uma lista com os nomes dos idosos e tamanhos de roupas e calçados. Os interessados podem procurar diretamente o Abrigo Cristo Redentor, que fica na Rua Nilo Peçanha, Estrela do Norte.