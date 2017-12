São Gonçalo abre hoje pré-matrícula para escolas municipais

A Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo (Semed) abre, hoje, às 9h, o período de pré-matrículas para os novos estudantes da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2018. Os interessados devem acessar o site www.pmsg.rj.gov.br/educacao/inscricao. O prazo para inscrições termina no próximo dia 21. Os interessados em se matricular no Ensino de Jovens e Adultos (EJA) devem procurar diretamente uma unidade escolar que tenha essa modalidade de ensino no município.







A Semed esclarece que a ordem da inscrição efetuada na internet não será considerada na alocação do aluno. O resultado da pré-matrícula será divulgado pelo site e nas unidades escolares a partir de 4 de janeiro. A efetivação da matrícula será realizada de 4 a 12 de janeiro nas unidades escolares.





No ato da matrícula, os estudantes deverão apresentar original e cópia dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou documento que a substitua; dois retratos 3 x 4; histórico escolar ou declaração constando o ano de escolaridade para o qual o aluno está habilitado; comprovante de residência com CEP; carteira de vacinação e Fator RH (para alunos da Educação Infantil); Carteira de Identidade e Certificado de Reservista (para maiores de 18 anos); Cartão do SUS e NIS com numeração do menor. Mais informações pelo telefone 2199-6529.





Unidades com EJA – Colégio Municipal Presidente Castello Branco (Boaçu), Colégio Municipal Ernani Faria (Neves), Colégio Municipal Estephânia de Carvalho (Laranjal), Escola Municipal Almirante Alfredo Carlos S. Dutra (Alcântara), Colégio Municipal Amaral Peixoto (Lindo Parque), Escola Municipal Irene Barbosa Ornelas (Jardim Catarina), Escola Municipal José Manna Júnior (Nova Cidade), Escola Municipal Leonor Corrêa (Trindade), Escola Municipal Luiz Gonzaga (Bairro Antonina), Escola Municipal Prefeito Nicanor Ferreira Nunes (Jardim Catarina), Escola Municipal Professora Aurelina Dias Cavalcanti (Amendoeira), Escola Municipal Raul Veiga (Raul Veiga), Escola Municipal Visconde de Sepetiba (Nova Cidade), Escola Estadual Municipalizada Guaxindiba (Guaxindiba), Escola Municipal Mario Quintana (Engenho Pequeno), Escola Municipal Anísio Spínola Teixeira (Santa Luzia), Escola Municipal João Cabral de Mello Netto (Vista Alegre) e Escola Municipal Pastor Haroldo Gomes (Itaúna).