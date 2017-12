Caminhoga está com inscrições abertas no MAC em Niterói

>> A aula gratuita de yoga vai acontecer no pátio do MAC









O Museu de Arte Contemporânea (MAC) será palco da 2ª Caminhoga em Niterói amanhã, a partir das 8h. O evento é gratuito com caminhada pela orla da Praia de Icaraí com aula de yoga no pátio do MAC. Para participar e concorrer a brindes, é necessário se inscrever pelo seguinte link: http://bit.ly/2A2DLUh.





Um mat (tapete de yoga), uma massagem ayuvérdica (técnica indiana de mais de 5 mil anos), uma bolsa de 50% na mensalidade de aula de yoga integrado e dois kits de acessórios de bijuterias feitos à mão estão entre os prêmios a serem sorteados.





O ponto de encontro será o calçadão da praia, em frente a Igreja São Judas Tadeu, às 8h. A caminhada, efetivamente, terá início às 8h30 e seguirá pela orla em direção ao museu. Já a aula de yoga integrado, ministrada pelo instrutor Henrique Moraes, será, às 9h30, no pátio do MAC.





Solidariedade – Os organizadores da Caminhoga pedem aos participantes que levem 1kg de alimento não-perecível para ser doado à Casa Maria de Magdala, instituição filantrópica que cuida de pessoas portadoras do HIV/AIDS no Sapê.