São Gonçalo, Itaboraí e outras quatro cidades recebem caravana de Natal

A concessionária Enel levará a magia do Natal, a partir desta sexta-feira (8), a seis cidades do estado do Rio, por meio do projeto “Vila Encantada de Natal”, caravana itinerante que conta com exibição de filme, espetáculo teatral e oficina de enfeites natalinos.





Ao ar livre e com entrada franca, o projeto será realizado até próximo dia 17, durante os finais de semana, nas cidades de Duque de Caxias, Itaboraí, São Gonçalo, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia.





Com o objetivo de compartilhar arte, cultura e a mensagem do Natal entre comunidades da área de concessão da Enel Distribuição Rio, a “Vila Encantada de Natal” contará com atividades que promovem a mobilização dos moradores locais, como uma oficina de arte com material reciclado, ministrada por artesãos locais, e um mutirão voluntário para a realização da decoração do local do evento.





Além disso, um espetáculo de teatro e um filme curta-metragem serão apresentados ao ar livre, com entrada franca, para todas as idades.





Em Itaboraí, o evento acontece no sábado (9), na Praça Marechal Floriano, no Centro. Em São Gonçalo, no domingo (10), no estacionamento do São Gonçalo Shopping. Casimiro de Abreu, dia 15, na Praça Feliciano Sodré. Rio das Ostras, dia 16, na Praça São Pedro; São Pedro da Aldeia, dia 17, na Praça Agenor Santos. A programação por cidade é a seguinte: das 10h às 12h e 14h às 16h: oficina de confecção de enfeites natalinos para decoração coletiva (inscrição para participar em cada local); 17h às 18h: montagem da decoração na praça selecionada; 18h: inauguração da decoração de Natal; 19h: sessão Cine de Natal com exibição de filme; 20h: espetáculo teatral “Vila Encantada de Natal”e 21h: encerramento do evento.