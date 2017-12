Posto para reparo de bicicletas é instalado no Caminho Niemeyer

O primeiro equipamento foi instalado no Bicicletário Arariboia, também no Centro





A Prefeitura de Niterói informou que mais um totem para reparo de bicicletas foi instalado na cidade. Desta vez, no Caminho Niemeyer, no Centro. O primeiro equipamento foi instalado no Bicicletário Arariboia, também no Centro. O calçadão da Praia de Icaraí (ao lado da base integrada entre a PM e a Guarda Municipal), o Skatepark de São Francisco e o CCO do túnel Charitas-Cafubá serão os próximos locais que receberão o totem. As instalações devem ser concluídas nas próximas semanas.





A secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, explica que após a instalação nestes quatro pontos, os totens também serão colocados nos Hortos do Fonseca, do Barreto e de Itaipu, além do trevo de Maria Paula e do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) de Jurujuba.





O totem conta com ferramentas como chave de boca (inglesa) ajustável, extrator/instalador de profissional de pino de corrente, uma chave de raios universal, um jogo de espátulas para pneu, uma bomba de encher acionada por pedal com mangueira flexível e manômetro, uma chave de fenda cruzada e uma chave de fenda simples.