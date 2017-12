Niterói começa a enviar carnês do IPTU 2018 na próxima semana

O governo municipal informou também que quem quiser antecipar o pagamento do imposto já pode gerar o boleto no site da Secretaria da Fazenda de Niterói





A Prefeitura de Niterói informou que cerca de 190 mil carnês do IPTU 2018 começarão a ser distribuídos na próxima semana, via Correios, aos contribuintes que podem optar pelo pagamento em cota única ou em 11 parcelas iguais.





O governo municipal informou também que quem quiser antecipar o pagamento do imposto já pode gerar o boleto no site da Secretaria da Fazenda de Niterói (http://fazenda.niteroi.rj.gov.br) ou emitir cópia do carnê impresso no site www.seuiptu.com.br.





Aqueles que decidirem por pagar o tributo de uma única vez garantem 8% de desconto no valor total do imposto.





“Os juros compensatórios nas cotas mensais foram retirados do IPTU do próximo ano.Para o exercício de 2018 também haverá apenas a correção com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), conforme previsto em lei, que foi de 2,5% ”, explicou o secretário municipal de Fazenda, Pablo Villarim.





Para mais informações, o contribuinte poderá procurar a sede da Secretaria de Fazenda (Rua da Conceição, 100), enviar mensagem para o e-mail cac@fazenda.niteroi.rj.gov.br ou ligar para 2621-2400.