Niterói recebe árvore de Natal e concertos por toda a cidade

A festa de Natal em Niterói começa hoje, dia 2, no Horto do Fonseca. No evento ‘Natal da Cidade’, o Coral da Clin fará apresentação a partir das 19h com repertório com as principais canções do fim de ano, como “Noite Feliz” e “Jingle Bells”.



Já no domingo, às 19h, a árvore de Natal será inaugurada na Praça do Rádio Amador, em São Francisco, com apresentação da Orquestra Sinfônica Aprendiz, seguida da Banda Municipal Santa Cecília.



Na próxima semana, no dia 9, será a vez do Campo de São Bento receber a programação especial. A partir de 11h, a Banda Santa Cecília toca na varanda do Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, em Icaraí.



Na sequência, no domingo, dia 10, a partir de 11h, a Banda do Colégio Salesiano se apresenta no Horto de Itaipu.



Ainda em ritmo de festa, a programação continua no final de semana dos dias 16 e 17, com mais apresentações da Banda Santa Cecília no Lardo da Batalha e no Horto do Barreto, respectivamente, às 11h.