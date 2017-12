São Gonçalo recebe 1º Festival de Churros neste final de semana

São Gonçalo recebe de hoje até domingo, dia 3, o 1º Festival de Churros da cidade. Com mais de 30 tipos da sobremesa, vindos de diferentes locais do Brasil, os churros gourmet ficarão estacionados no Campo do Clube Mauá de 14h às 20h.





Entre as opções estarão churros espanhol, tradicional, em cone, com sorvete e com chocolates de marcas conhecidas pelos amantes de doces.





Para quem quiser uma refeição completa, o evento também irá conta com foodtrucks com comida mexicana, hambúrgueres artesanais e massas para todos os gostos. Além disso, beertrucks ficarão estacionados no local com cervejas artesanais à venda. A entrada é gratuita e haverá espaço kids para as crianças.





O Campo do Clube Mauá fica na Tv. Peri dos Santos, 2, Estrela do Norte.