São Gonçalo recebe ação com testes gratuitos no Dia de Combate à Aids

Hoje, 1 de dezembro, é celebrado o Dia Mundial da Luta Contra a Aids. Para enfatizar a data, a Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo realiza de 9h às 16h testes rápidos para sífilis e HIV, na Praça Luiz Palmier, no Rodo.





Esta é a primeira ação pelo Dezembro Vermelho, mês de conscientização que tem foco na prevenção, assistência e promoção dos direitos humanos às pessoas que convivem com HIV/Aids. A ação contará com apoio da Atenção Básica, Nasf e Consultório na Rua.





“A vantagem do teste rápido é a chance de você ter acesso ao resultado na hora. Antigamente, o paciente chegava ao ambulatório, o médico pedia o exame, ele ia embora e depois de algum tempo marcava a consulta para buscar o resultado. Com o teste mais acessível, você quebra uma barreira. É uma tecnologia ótima disponibilizada pelo SUS”, explica o secretário de saúde Dimas Gadelha.





Além dos testes, a ação contará ainda com distribuição de preservativos e orientações de prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis. São Gonçalo possui atualmente três unidades com Centro de Testagem Anônima, são eles a Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho, o Polo Sanitário Hélio Cruz e a Clínica da Família Dr. Zerbini.





A coordenação também realiza a distribuição de preservativos e material educativo para a população na Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho, na Rua Heitor Levi, 34, e atende no telefone 2624-5756 e no email coorddstaidssg@yahoo.com.br.