Projeto oferece 40 vagas para curso gratuito na área da construção civil

Com o aumento da demanda por projetos de edifícios em alvenaria, a busca por uma mão de obra capacitada tende a aumentar nos próximos meses. Diante desse cenário, o projeto “Canteiro Escola”, uma parceria entre a construtora MRV e o Serviço Social da Indústria da Construção do Rio de Janeiro (Seconci-Rio), está lançando a primeira turma do curso de Técnicas de Parede de Concreto.





As aulas serão gratuitas e terão início no próximo dia 06 de dezembro no Canteiro de Obras Reserva Solare, no bairro Vila Lage, em São Gonçalo. O principal objetivo do projeto é qualificar profissionais de diversos segmentos da área, como carpinteiro, pedreiro, servente, bloqueiro e ajudantes de pedreiro.





A capacitação dos alunos será realizada, segundo o Seconci-Rio, através de uma metologia inovadora, que alia a produção de edificações em larga escala com velocidade e qualidade. Serão ensinadas técnicas de montagens de paredes e lajes, com a utilização de novas ferramentas.





Processo seletivo - Os interessados devem comparecer no dia 04 de dezembro às 9h no Canteiro de Obras Reserva Solare. É preciso levar o documento de identidade, CPF, comprovante de residência, duas fotos 3x4 e uma comprovação de conclusão de no mínimo o 5°ano do Ensino Fundamental para se inscrever.





O curso terá duas turmas, com 20 vagas em cada. A carga horária será de 40h e as aulas acontecerão de segunda a sexta-feira no turno da manhã, de 8h às 12h, ou no da tarde, de 13h às 17h. A previsão de conclusão das aulas está marcada para o dia 19 de dezembro.





O Canteiro de Obras Reserva Solare fica localizado na Rua Lucio Tomé Ferreira, 312, no bairro Vila Lage, em São Gonçalo. O local abrigava a antiga fábrica da Eletrovidros.