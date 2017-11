Preço da cesta básica tem queda de 2% nos atacadistas de São Gonçalo

O preço da cesta de compras desta semana sofreu uma pequena queda. Somando os produtos básicos, como arroz, feijão e óleo, e os artigos de hortifruti, como tomate, cebola e batata, o valor médio da ida ao mercado fica em R$ 102,81, ou seja, 2,26% a menos que na pesquisa de O SÃO GONÇALO realizada na semana passada em três hipermercados atacadistas da região, que também vendem a varejo.





Entre os que apresentaram queda no preço estão a batata (11%), o alface (8%) e o alho (6%). Por outro lado, o leite foi o que mais subiu, ficando 5% mais caro nesta semana. O feijão (4%) e a farinha de mandioca (3%) também tiveram alta no preço médio. Satisfeito com os produtos que ficaram mais baratos nas lojas de São Gonçalo, mesmo com uma diferença pequena, o aposentado Sebastião Pinto de Souza espera que os preços continuem baixos e as promoções permaneçam nas redes para aliviar o bolso.





“Estou comprando pouco de semana em semana. E isso me ajuda a economizar. Esse mês de novembro ainda não calculei, mas com os preços baixos eu com certeza fiz uma boa economia que irá me dar garantia de rechear a mesa do Natal no próximo mês”, afirma Sebastião.