Sinal analógico de TV será desligado hoje em São Gonçalo, Niterói e Itaboraí

O sinal analógico de TV será desligado às 23h59 de hoje em 19 cidades do Rio de Janeiro. Entre elas São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Tanguá. A partir de amanhã, os telespectadores da região só vão conseguir assistir à programação aberta através do sinal digital.





A decisão foi tomada pelo Governo após pesquisa realizada pelo Ibope apresentar que 96% da população da região que receberá a mudança já tem o kit digital e continuará assistindo TV sem problemas após o desligamento do sinal analógico.





Meu sinal é digital? - Os televisores que possuem o selo DTV não precisam da mudança, pois já estão adaptados ao sinal digital. Já nos aparelhos antigos, que apresentam uma letra "A" no canto da tela, é preciso instalar um conversor para obter a recepção digital.





Distribuição de equipamentos - A Seja Digital distribuiu, nos últimos cinco meses, mais de 1,1 milhão de kits gratuitos para as famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal. Mesmo após o desligamento do sinal analógico, os kits continuarão sendo distribuídos. Basta acessar o site sejadigital.com.br/kit, ou ligar gratuitamente para o número 147 com o Número de Identificação Social (NIS) em mãos para agendar a retirada.