Disque 100 registra um caso de intolerância religiosa a cada 15 horas

O Disque 100, serviço de denúncias contra violações de direitos humanos, tem registrado um caso de intolerância religiosa a cada 15 horas. Os dados, do Ministério dos Direitos Humanos, apontam para 1.500 ligações de 2015 até junho deste ano com queixas na categoria. A maioria das denúncias inclui violações como desrespeito, xingamento, agressão e destruição de templos. Entre as religiões mais afetadas estão a umbanda e o candomblé, ambas de matriz africana.





Luta estadual - Entre os estados com o maior número de queixas no serviço está o Rio de Janeiro, que em 2017 também recebeu apoio do Disque Combate ao Preconceito, disponível no telefone (21) 2334-9551.





Em três meses de funcionamento, o serviço da Secretaria Estadual de Direitos Humanos recebeu uma denúncia de intolerância religiosa a cada dois dias. A capital é a mais afetada, enquanto São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Região dos Lagos receberam juntas 5 queixas.