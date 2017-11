Concursos oferecem 100 vagas no Estado do Rio

Estão abertas inscrições para 100 vagas em concursos no Estado do Rio de Janeiro em todos os níveis de escolaridade(fundamental, médio e superior). Entre elas, há oportunidades efetivas para a Câmara de São João de Meriti e para estágio na Alerj.





Válido por dois anos, o concurso público da Câmara de São João de Meriti, na Região Metropolitana, está com as inscrições abertas até 3 de dezembro para 55 vagas efetivas em diferentes cargos.





Entre as oportunidades estão a chance de ocupar o cargo de advogado, contador, analista administrativo, analista em tecnologia, técnico em finanças, auxiliar administrativo, auxiliar operacional e motorista.





Os interessados devem se inscrever no site da FUNRIO (www.funrio.org.br) ou nos postos de atendimento disponíveis, que também podem ser conferidos online.





O valor da taxa de inscrição varia de R$ 55 (nível fundamental) a R$ 115 (nível superior). Os candidatos aptos receberão remuneração de até R$ 3 mil por 40 horas semanais trabalhadas.





Já a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) continua com o processo seletivo em aberto para contratação de estagiários de nível superior dos cursos de Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Sociais, Comunicação Social, Design Gráfico, entre outros cursos.





São 45 vagas disponíveis para inscrição até o fim de dezembro. O cadastro deve ser feito no site do Centro de Integração Empresa-Escola (www.ciee.org.br).





Os estagiários serão selecionados por meio de redação, entrevista com o gestor na Alerj e prova. A bolsa-auxílio varia de R$ 788 a R$ 1.376, dependendo do cargo, por 20 horas semanais.