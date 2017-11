São Gonçalo recebe mais uma edição da Caravana Digital neste domingo

São Gonçalo recebe amanhã (12) mais uma edição da Caravana da TV Digital, no bairro Engenho Pequeno. A partir de 9h, o ônibus adaptado ficará a disposição da população para que moradores tirem dúvidas sobre o desligamento do sinal analógico de televisão, além de verificar se têm direito ao kit gratuito com antena digital e conversor com controle remoto.





Na Caravana da TV Digital, as famílias de baixa renda atendidas pelo Governo Federal poderão verificar se têm direito ao kit gratuito, com antena digital e conversor com controle remoto. Com o número do NIS (Número de Identificação Social) também é possível realizar o agendamento para retirar o kit em um dos pontos de distribuição. Além disso, o atendimento itinerante oferecerá corte de cabelo, aferição da pressão, atividades recreativas e pintura facial para as crianças.

A Caravana oferece ainda a oficina Sintonize-se, que orienta a comunidade a fazer a busca de canais de TV, bem como instalar o conversor e a antena digital. “Na Caravana, a população poderá tirar todas as dúvidas sobre o processo e também sobre a instalação dos equipamentos”, explica a gerente regional da Seja Digital, Vivian Bilhim. Mais de 1,2 milhão de kits gratuitos estão disponíveis na região para serem distribuídos às famílias de baixa renda atendidas pelo Governo Federal.





Na capital fluminense e em outros 18 municípios do entorno, o desligamento do sinal analógico de TV foi iniciado no dia 25 de outubro, com data final prevista para 22 de novembro. A Seja Digital, entidade responsável por operacionalizar o processo de migração do sinal analógico de TV para o digital, intensifica suas ações para levar até a população informações sobre o processo.





São Gonçalo 09h às 13h Rua Monte Pasqual, s/n (próximo a Escola Estadual Luiza Nora)