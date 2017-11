Faetec prorroga prazo de inscrições para bolsa Pronatec

A Faetec prorrogou o prazo de inscrições para o cadastro de profissionais que atuarão no Pronatec. Os interessados nas vagas de professor, instrutor, especialista técnico-pedagógico e agente administrativo agora podem fazer o cadastro até o dia 13, segunda-feira, pelo site da Fundação (faetec.rj.gov.br).





Podem se candidatar às vagas os servidores da Faetec, desde que não estejam em contrato temporário, e profissionais que não possuem vínculo com a rede. Os interessados devem seguir todos os pré-requisitos de acordo com as especificações do edital, também disponível no site. A convocação será feita de acordo com a necessidade exigida pelos cursos.





Para professor o valor pago é de R$40 pela hora/aula e é exigida graduação completa. O instrutor Pronatec consiste em ministrar prática profissional em laboratórios e é exigida qualificação de ensino médio técnico, tecnólogo ou graduação com especialização. Para o cargo de técnico pedagógico é exigida a graduação em pedagogia.





As unidades com vagas disponíveis estão localizadas em Bom Jardim, Barra Mansa, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Resende, Três Rios, Itaperuna, Valença e Vassouras.