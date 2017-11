Secretaria de Saúde convoca beneficiários do Bolsa Família em São Gonçalo

A Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo está convocando os beneficiários do Programa Bolsa Família para fazer o acompanhamento e a atualização em saúde do programa.





Entre as atividades realizadas estão o acompanhamento da vacinação e do desenvolvimento das crianças, além da verificação da saúde das mulheres gestantes, lactantes e seus bebês.





O objetivo da convocação, segundo a Secretaria, é auxiliar na melhoria das condições de saúde e aproximar a população das unidades de atendimento de seus respectivos bairros. Os beneficiários convocados devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência ou um dos cinco Polos Sanitários do município.





As opções são: Polo Sanitário Rio do Ouro, na Avenida Eugênio Borges; Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, na Avenida Paula Lemos, no Porto do Rosa; Polo Sanitário Hélio Cruz, Rua da Concórdia, Alcântara; Polo Sanitário Washington Luiz, Praça Estephânia de Carvalho, Zé Garoto; e Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Rua Cariranha, Jardim Catarina.