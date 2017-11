Matrículas para escolas públicas da Região Metropolitana já estão abertas

Por Alan Silva e Isabela Giantomaso





A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) iniciou o período de pré-matrícula e renovação para o ano letivo de 2018 em 148 cidades da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As inscrições devem ser feitas até 04 de dezembro pelo site Matrícula Fácil (matriculafacil.rj.gov.br). Já a renovação fica aberta até 22 de novembro na escola em que o aluno estuda.





No estado do Rio de Janeiro, mais de 1.200 unidades de ensino estão com vagas disponíveis. Entre elas, 75 escolas públicas são de São Gonçalo, 41 em Niterói, 15 em Itaboraí, nove em Maricá, sete em Rio Bonito e duas em Tanguá. O processo de seleção será por meio de sistema informatizado, no qual estudantes de todas as redes de ensino podem se inscrever.





Na página inicial, o aluno encontrará informações necessárias para realizar o cadastro, tais como vagas disponíveis em cada município, idade para cada série e como confirmar a matrícula na instituição.

A oferta de vagas será bastante abrangente. Estudantes podem escolher entre Ensino Médio Regular, Integrado a Educação Profissional, Intercultural, Inovador, Profissionalizante em Empreendorismo, além do Curso Normal (Formação de Professores) e Educação de Jovens e Adultos (EJA). A expectativa é que o numero de pré-matrículas aumente em relação ao ano passado. Para o ano de 2017, foram realizadas mais de 240 mil inscrições, quantidade superior aos 220 mil de 2016.





A lista com o nome dos alocados será divulgada no dia 22 de dezembro no site Matricula Fácil. Após a publicação, interessados terão de 3 a 8 de janeiro para confirmar a matrícula nas unidades de ensino em que foram selecionados.