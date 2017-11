São Gonçalo é a primeira cidade do Brasil a receber jardim contra Aedes aegypti

A luta contra o Aedes aegypti conquista mais uma vitória a partir de amanhã, dia 11, em São Gonçalo. O mosquito causador de dengue, zika e chikungunya agora será combatido com ajuda de uma flor dentro do Parque Industrial, no Colubandê.





A ação, batizada de Jardim Usina, deve contar com o plantio de 10 mil sementes de crotalária, uma leguminosa utilizada como adubo verde cuja flor atrai a libélula, predator natural do mosquito.





Apesar da queda de casos oriundos do Aedes aegypti no município nos últimos meses, o projeto deverá ser implementado em toda a cidade. De acordo com o prefeito José Luiz Nanci, o objetivo é combater a endemia dos casos.





“Com a chegada do verão, as temperaturas sobem, aumentando a preocupação em relação à proliferação do mosquito da dengue. Este projeto é mais uma iniciativa que visa o combate a esta endemia e, até o momento, estamos tendo resultados satisfatórios nesta área”, afirma o prefeito.





O projeto é uma parceria entre a Prefeitura e o grupo Active Citizens, que aplica o programa em 46 países para, visando o controle de mosquitos e a prevenção de doenças. No Brasil, a cidade de São Gonçalo é a pioneira e promove ações de transformação de espaços degradados em jardins de crotalárias.





Denuncie focos do mosquito





O Aedes aegypti é um mosquito doméstico que vive principalmente dentro de casa. A reprodução acontece em água limpa e parada. Caso encontre um foco do mosquito Aedes aegypti, a população pode solicitar visitas de agentes através do 0800-022-6806.