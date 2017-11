Niterói 'Mais Segura' abre inscrições para 172 vagas de agente de segurança

A Prefeitura de Niterói iniciou nesta semana o processo seletivo para 172 vagas temporárias de agente de segurança do programa “Niterói Mais Segura”. As inscrições ficam abertas até a próxima segunda-feira (13) e os interessados devem comparecer a Secretaria Municipal de Ordem Pública, na Rua Craveiro Lopes, no Barreto, entre 9h e 17h com os documentos necessários.





O processo seletivo será por meio de uma análise de currículo e experiência do candidato. A única exceção é para o cargo de patrulheiro, com 147 vagas, que além da fase inicial conta com um exame físico, mediante apresentação de atestado médico. O teste terá uma corrida rasa de 3 mil metros com tempo máximo de 15 minutos, flexão na barra fina e abdominal remador, com mínimo de 40 repetições em um minuto.





A convocação para o preenchimento das vagas será no dia 6 de dezembro. A carga horária será de 44 horas semanais e a remuneração varia entre R$ 1.750,00 e R$ 5.500,00.





“Niterói Mais Segura”





O programa “Niterói Mais Segura”, anunciado no final de outubro, tem como objetivo aumentar o contingente de agentes de segurança nas ruas da cidade. A partir de dezembro, as equipes serão agrupadas com dois PMs e um agente de patrulhamento. A medida visa reduzir o número de roubos a pedestres e veículos, que cresceu no primeiro semestre. Segundo a Prefeitura, o treinamento dos agentes será obrigação da Secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro (SEGOV).