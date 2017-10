São Gonçalo promove passeio turístico gratuito ao Alto da Gaia

A Secretaria de Cultura e Turismo de São Gonçalo e a Fundação de Artes (Fasg) realizam mais uma caminhada turística em uma das passagens mais exuberantes da cidade. O evento acontecerá amanhã no Alto do Gaia, na área rural do bairro de Santa Izabel. O ponto de encontro será na praça do bairro, a partir das 8h.





Com 534 metros de altitude, o Alto do Gaia é conhecido por ser o ponto mais alto da cidade e por possuir um visual fantástico. De lá, é possível ver belíssimas imagens de Maricá, Itaboraí e São Gonçalo. Segundo o prefeito José Luiz Nanci, é muito importante apoiar iniciativas culturais e de lazer como essa.





"São Gonçalo tem lugares belíssimos que precisam ser descobertos pela população e nós estamos incentivando esta iniciativa", argumentou o prefeito.





A praça de Santa Izabel fica localizada na Estrada de Santa Izabel, s/nº. Para mais informações sobre o passeio turístico, o telefone de contato é 2199-6445.