Concursos somam mais de 300 vagas em todo o estado

Seguem abertas as inscrições para 300 vagas de Auditores Fiscais Federais Agropecuários no estado do Rio de Janeiro. O concurso é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio da Escola de Administração Fazendária (Esaf).





Para se inscrever, é necessário que o profissional seja formado em Medicina Veterinária, com registro em conselho. A carga horária de trabalho será de 40 horas semanais, e os salários podem chegar a R$14,5 mil. A inscrição, que custa R$ 120, deve ser realizada até o dia 16 de outubro no site www.esaf.fazenda.gov.br.







Já para quem tem especificamente o nível médio, a Organização do Aluno Consciente (Odac) está com inscrições abertas para curso remunerado para formação de novos palestrantes em todo país. Para o estado do Rio, são 41 vagas.





Os candidatos devem possuir ensino médio completo e idade a partir de 17 anos. A taxa de inscrição é R$ 65, e o prazo de inscrição é até 25 de outubro. O formulário para candidatura está disponível no site www.alunoconsciente.com.br.





Durante o curso, os alunos terão aulas de direito, cidadania, ética, postura e direcionamento dos temas. Os aprovados estarão aptos a ministrar oito palestras mensais, totalizando remuneração de R$ 1,6 mil. Os temas das palestras vão de crimes de internet, bullying e DSTs a perigos de caronas e merenda escolar.