Faetec realiza matrículas para cursos profissionalizantes até amanhã

Quem ainda não se matriculou em um dos cursos profissionalizantes da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), vinculada à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social, tem até amanhã (10), para garantir sua vaga.





Os interessados precisam ir a uma das escolas da rede da Faetec e consultar a lista de oportunidades não preenchidas pelos sorteados.





As chances são destinadas a qualquer pessoa que deseje entrar na Faetec, independentemente de ter ou não se registrado no último período de inscrições. Para realizar a matrícula, é necessário levar original e cópia da carteira de identidade, CPF, além de um comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone) e de escolaridade. A inscrição é realizada na hora.





Segundo a Faetec, na primeira fase do processo, foram oferecidas 18.860 oportunidades. Os cursos desta última rodada do ano têm duração de 10 semanas e são disponibilizados em 87 unidades da Fundação. As vagas são para pessoas acima de 15 anos.