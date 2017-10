Shopping de Niterói tem espaço dedicado ao mês das crianças

O Plaza Shopping, em Niterói, recebe, até 22 de outubro, o fenômeno infantil “O Show da Luna!”, com várias brincadeiras gratuitas e experiências interessantes para a criançada. O desenho animado que é exibido na TV paga e tem atingido os maiores índices de audiência vem encantando os pequenos e promete ser a sensação do “Mês das Crianças” no shopping.







O espaço gratuito contará com lupas, uma estrutura para a criança entender os sons que alguns animais fazem e outras brincadeiras.





Um foguete gigante com uma plataforma móvel e óculos especiais permitirão que as crianças vivam grandes aventuras e ainda se divirtam por dentro de um circuito de obstáculos, que terminarão em um escorregador em forma de tubo. Para essa etapa da brincadeira, serão cobrados ingressos no valor de R$ 15 por 15 minutos.