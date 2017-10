Empregos: quase 1 mil vagas

A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab) divulgou as vagas de empregos relativas a esta semana, em todo o Estado do Rio de Janeiro, com um total de 928 oportunidades disponíveis no mercado. As chances são para todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior) e os salários podem chegar a R$5 mil, além da possibilidade de concessão de benefícios.

Para o município de São Gonçalo, são oferecidos nove postos de trabalho distribuídos em três funções. Destaque para função de operador de telemarketing, que oferece cinco vagas.

Para as pessoas com deficiência, a Setrab informou que há 138 oportunidades em todo o Estado do Rio, distribuídos em 13 cargos. Destaque para função de atendente de lanchonete, com 50 vagas.

Não foram divulgadas, no entanto, vagas para Niterói e Itaboraí.

As inscrições podem ser feitas nos postos Sine/Setrab ou através do site maisemprego.mte.gov.br. A Setrab esclarece, ainda, que o banco de dados pode sofrer alterações momentâneas como inclusão/fechamento de vagas ou ampliação/redução de ofertas.









Vagas para São Gonçalo





Operador de Telemarketing 5 1 a 1,5 salários mínimos

Auxiliar de escritório 3 1 a 1,5 salários mínimos

Desenhista industrial gráfico 1 1 a 1,5 salários mínimos









Vagas para deficientes físicos





Atendente de Lanchonete 50 1 a 1,5 salários mínimos

Repositor de mercadorias 20 1 a 1,5 salários mínimos

Operador de caixa 30 1 a 1,5 salários mínimos

Embalador, a Mao 20 1 a 1,5 salários mínimos

Atendente de lojas e mercados 3 1 a 1,5 salários mínimos

Açougueiro 3 1 a 1,5 salários mínimos

Faxineiro 2 1 a 1,5 salários mínimos

Auxiliar de lavanderia 2 1 a 1,5 salários mínimos

Vendedor de comércio 2 1,5 a 2 salários mínimos

Técnico de acabamento em siderúrgica 1 1,5 a 2 salários mínimos

Cobrador Interno 1 1 a 1,5 salários mínimos

Telefonista 1 1,5 a 2 salários mínimos

Camareiro de Hotel 1 1,5 a 2 salários mínimos