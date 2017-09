Faetec aumenta número de vagas para cursos profissionalizantes

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) aumentou a oferta de vagas em cursos profissionalizantes gratuitos, somando mais de 18 mil chances em todo o estado. As inscrições estão abertas até o próximo domingo (24).



São 87 opções de cursos, entre eles: Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Agente de Informações Turísticas, Montador e Reparador de Computadores, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, Serralheiro de Materiais Ferrosos, Manicure, Pedicure, entre outras, além de atividades Artístico-Culturais.

As inscrições devem ser feitas somente através do site (www.faetec.rj.gov.br), por meio do link “Inscrições Faetec - Qualificação Profissional”. Os interessados poderão escolher até dois cursos diferentes por CPF. As chances são destinadas a qualquer pessoa que deseja estudar na Faetec, independentemente de ter ou não se registrado no último período de inscrições. As vagas serão ocupadas por sorteio, e para se inscrever, os candidatos devem ter a idade mínima que varia de 15 a 18 anos, de acordo com a exigência de cada curso. A escolaridade também difere entre as formações, e o ensino fundamental incompleto é requisito em alguns casos.