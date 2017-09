São Gonçalo debate sobre políticas públicas para mulheres, idosos e deficientes

A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher, Idoso e Pessoa com Deficiência realiza, na próxima quarta-feira (20), das 8h30 às 17h, seminário relacionado às políticas voltadas para estas classes. O evento acontece no auditório do Ministério Público, Barro Vermelho. As inscrições estão abertas, e os interessados em participar devem entrar em contato pelo email capacitasemimd@gmail.com.





O curso terá a finalidade de proporcionar aprimoramento e discutir a proteção social e seus avanços nas políticas públicas, fazendo uma análise histórica. O público-alvo é composto por profissionais que atuam nestes segmentos. A intenção é promover um espaço aberto para discussões e reflexão.





A programação contará com as seguintes palestras: “Democracia Deliberativa: Seu espaço na construção das Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência”, Construção de um novo olhar sobre a pessoa com deficiência e sexualidade”, “Duas faces de um mesmo direito”, “Envelhecimento Populacional e Cidadania: Novos desafios para antigos dilemas” e “A mulher na sociedade atual”.





O auditório do Ministério Público fica localizado na Rua Getúlio Vargas, 2.670, Barro Vermelho. Para outras informações, entrar em contato com o número 3262-3702.