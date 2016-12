Cesta cara às vésperas do Natal

21/12/2016 às 11:45h Enviado por: Cyntia Fonseca

Na lista dos itens mais caros, a cenoura lidera com 34,5% Foto: Divulgação

Para quem acompanha a pesquisa semanal realizada por O SÃO GONÇALO em três grandes supermercados da região, a notícia não é das melhores. Pela segunda semana consecutiva, a cesta básica sofre um aumento, desta vez de quase 3% no valor total.

E mais uma vez foi o setor de hortifruti que contribuiu para o aumento, registrando um acréscimo de 3,54% em relação aos preços da semana passada. A poucos dias do natal, o gonçalense poderá perceber elevação nos preços de alguns produtos usados em sobremesas e saladas, por exemplo, a batata (R$12,8%), cenoura (34,5%), cebola (19,9%) e pimentão verde (30,4%), que se destacaram como os "vilões" da pesquisa.

No setor de carne, cereais e laticínios, o aumento também foi percebido em alguns itens como o sal (36,4%), farinha (3,9%) e óleo (3,6%). Apesar do aumento na maioria dos itens, a carne do tipo acém sofreu queda de 9,6% segundo cálculo da média dos três mercados.

Os alimentos que mantiveram os preços estáveis foram o sal e o alface.