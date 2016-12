Clube oferece acesso a não-sócios em Niterói

19/12/2016 às 12:30h Enviado por: Dayse Alvarenga

Foto: Divulgação

O verão está chegando e juntamente com ele as férias e quem deseja aproveitar cada instante da estação mais quente do ano, tem a chance de conhecer a "Permissão de Acesso ao Usuário Veranista", lançada pelo clube Canto do Rio há dois anos. Com ela, quem ainda não é sócio do clube niteroiense, poderá desfrutar durante a estação de todos os benefícios que o centro de lazer oferece.

O serviço funcionará entre os meses de janeiro e março. Com a permissão, o usuário poderá utilizar todas as dependências do espaço e participar de todas as atividades do clube como se fosse sócio. As opções vão desde o acesso às piscinas (social, infantil e semiolímpica) e a sauna, até a prática de atividades físicas e esportivas, uso dos espaços de eventos (salão nobre, hall social e churrasqueira) e participação nos eventos e shows. A prática das atividades e a utilização dos espaços acontecerão de acordo com as condições vigentes.

A contratação pode ser feita na secretaria do Canto do Rio de terça a sexta-feira, das 8h às 19h ou aos sábados e domingos, das 8h às 17h. A duração do contrato será de três meses, entre os dias 1º de janeiro e 31 de março. O custo total do serviço é de R$507 referente à taxa de manutenção dos três meses, acrescida de 30%.

O Canto do Rio Foot-ball Club fica na Avenida Visconde do Rio Branco, 701, Centro, Niterói. Outras informações podem ser obtidas no telefone 2717-5023.