Corrida às compras de Natal

17/12/2016 às 10:35h Enviado por: Dayse Alvarenga

Hoje, por exemplo, as lojas do Pátio Alcântara, em São Gonçalo, funcionarão das 8h às 22h Foto: Luiz Nicolella

Quem está ainda se preparando para encarar as compras de Natal, fique atento para a ampliação dos horários de funcionamento dos shoppings de São Gonçalo e Niterói até o próximo sábado (24). No dia 25, todas as lojas estarão fechadas, mas as salas de cinema funcionam de acordo com a programação nos estabelecimentos onde houver.

Hoje, as lojas e quiosques do Pátio Alcântara funcionarão das 8h às 22h, e a praça de alimentação, das 10 às 22h. Amanhã, das 9h às 16h (lojas) e 10h às 17h (praça de alimentação). Da próxima segunda (19) a sexta-feira (23), mesmos horários deste sábado. No dia 24 (próximo sábado), todas as lojas abrirão das 8h às 18h, praça de alimentação, das 10h às 18h.

No Partage, no centro de São Gonçalo, o horário é o seguinte: neste sábado, das 9h à meia-noite; neste domingo, das 19 às 22h e da próxima segunda a sexta-feira, 10h às 23h e dia 24, 9h às 17h. No São Gonçalo Shopping, amanhã, das 12h às 22h, nos demais dias até sexta que vem, das 10h às 23h. No dia 24, das 10h às 18h.

Em Niterói, o Bay Market, no Centro, o horário das lojas e quiosques até a próxima sexta, sempre das 9 às 22h e no dia 24, das 10 às 18h.

Ônibus - Até o dia 31 de dezembro, o São Gonçalo Shopping disponibilizará ônibus gratuito do Centro até o shopping. De segunda a sábado das 10 às 23h; domingo, das 12h às 22h.

Endereços - O Pátio Alcântara fica na Praça Carlos Gianelli, s/nº, telefone 3856-4086. O endereço do Partage é Avenida Presidente Kennedy, 425, telefone 3611-7989. O São Gonçalo funciona na Avenida São Gonçalo, s/nº, Boa Vista. O Bay Market fica na Avenida Visconde do Rio Branco, 360, centro de Niterói.