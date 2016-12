Vagas em 143 escolas estaduais

15/12/2016 às 11:00h Enviado por: Dayse Alvarenga

Os interessados em ingressar na rede estadual devem se inscrever até o dia 22 pela internet Foto: Divulgação

Abertas no dia 24 de novembro, as matrículas para o próximo ano letivo nas escolas públicas da Secretaria Estadual de Educação (Seeduc) continuam até 22 de dezembro. Segundo o órgão, mais de 200 mil inscrições já foram feitas para novos alunos que desejam ingressar na rede estadual de ensino. Ao todo, 143 unidades estão localizadas nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Tanguá e Rio Bonito.

O aluno deve se inscrever por meio do link na página da Seeduc no Facebook (www.facebook.com/SeeducRJ) ou diretamente pelo site Matrícula Fácil (www.matriculafacil.rj.gov.br). Em Niterói, 36 unidades estão com vagas abertas, como o Liceu Nilo Peçanha; os colégios estaduais Aurelino Leal, Matemático Joaquim Gomes de Souza – Intercultural Brasil-China, Fernando Magalhães; Ciep 449 – Governador Leonel de Moura Brizola – Intercultural Brasil-França, entre outras.

Na cidade de São Gonçalo, 73 escolas estão com inscrições abertas, como o Comendador Valentim dos Santos Diniz, que integra o Núcleo Avançado de Educação em Tecnologia de Alimentos e Gestão de Cooperativismo (NATA).

Quem mora em Itaboraí, Maricá, Rio Bonito e Tanguá também deve optar pelas escolas de sua preferência, que estão se preparando para receber os novos alunos em 2017, e fazer a inscrição pela internet.



"É importante frisar que o aluno da Seeduc que deseja mudar de unidade também deve se inscrever pela internet. Além disso, quem parou de estudar e pretende retornar para a sala de aula pode conseguir sua vaga para o próximo ano letivo por meio desse sistema informatizado", informou o secretário estadual de Educação, Wagner Victer.

Lista com convocados sai 10 de janeiro

Na página de inscrição (www.matriculafacil.rj.gov.br) o interessado encontrará informações sobre como se inscrever; escolas com vagas disponíveis; idade para cada série ofertada; como e quando confirmar a matrícula na escola. O sistema informatizado é uma maneira democrática e prática para que alunos de outras redes de ensino - municipal ou privada, por exemplo - tenham oportunidade de estudar em uma de nossas escolas.



A lista com os nomes dos alocados será divulgada no dia 10 de janeiro de 2017, no site do Matrícula Fácil. Após a publicação da listagem, os interessados terão de 12 a 18 do mesmo mês para confirmar a matrícula na unidade em que foram selecionados.