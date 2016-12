Cesta mais cara em SG

14/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O chuchu foi o item que mais encareceu essa semana: 23% Foto: Divulgação

Por Daniela Scaffo

O preço médio geral da cesta básica subiu cerca de 1,25%, de acordo com a pesquisa semanal realizada ontem por O SÃO GONÇALO em três grandes supermercados da região. O setor de hortifruti foi o que mais contribuiu para o aumento da cesta, que vai pesar assim mais no bolso dos consumidores gonçalenses.



O “vilão” dessa semana é o chuchu, que está 23% mais caro em relação ao último levantamento realizado por OSG, na terça-feira passada.

Outros produtos da cesta que também apresentaram elevação nos preços foram a alface, a carne e a banana, que estão 16%, 15% e 13% mais caros, respectivamente.

Apesar do aumento geral, alguns itens ficaram mais baratos e serviram para dar um “alívio” no bolso dos consumidores. São eles: a farinha de trigo (13%), do feijão, (10%) e do alho (2%).

Um dos produtos cujo valor se manteve estável essa semana foi a couve, equilibrando assim o preço geral da cesta.

Os consumidores não ficaram nada satisfeitos com o aumento, como foi o caso do funcionário público Gilberto Pinto, de 50 anos.

“O estado está falido, e as coisas estão cada dia mais caras. Sem pagamento, como vamos manter a dispensa cheia?”, indagou Gilberto.