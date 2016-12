Evento vai arrecadar alimentos para instituição em Niterói

09/12/2016 às 15:05h Enviado por: Dayse Alvarenga

No mês que é celebrado o Dia Internacional da Luta contra a Aids, que ocorreu no último dia 2, o evento "Nosso Quintal é Seu Quintal", em Niterói, fará amanhã distribuição de camisinhas e terá ponto de coleta de doações de alimentos não perecíveis para a Casa Maria de Magdala, instituição de assistência social a portadores do vírus da aids e seus familiares, em Pendotiba.







Situado em uma área verde de 4 mil metros quadrados ao ar livre, com entrada gratuita, a programação do Nosso Quintal vai proporcionar, entre outras atracões, diversas brincadeiras com os elementos da natureza para as crianças, demonstração de slackline (modalidade esportiva de equilíbrio sobre a fita), no lago do espaço e standup livre. O público pode participar da feira de trocas (brinquedos; mudas e sementes; livro, CD, DVD, vinil; peças e acessórios de bicicletas) e fazer compras no brechó.





Logo pela manhã, às 9h no Espaço Zen, terá aula de de yoga, com o instrutor Henrique Moraes, e massagens relaxante com Kátia Fernandes, e facial pés e mãos com Alice Duque.





A criançada participará de uma atividade de conscientização sobre apreensão de aves com representantes do Parque Estadual da Serra da Tiririca que montarão um Gaiolão Humano. Brincadeiras com os elementos da natureza, contação de história e bolhas de sabão, comida para os peixes do lago com a educadora Patricia Thomas. Terão ainda as oficinas de horta e plantio de árvore, de Tecelagem Manual e de artes. Ainda para as crianças, haverá produção de brinquedos com cor e movimento e apresentação dos bonecos morada (bonecões).





Música, comida e exposição - Das 13h30 às 15h, haverá muita música brasileira com Cacala Carvalho, que comandará também, um ensaio aberto do Coral do Casarão. E durante toda a programação, que vai das 9h às 17h, o público terá à disposição barracas vendendo guaraná natural orgânico, mate caseiro, tapioca, açaí, massas com molhos especiais, moqueca vegana, salgados integrais, bolos, petiscos e cerveja artesanal.

Haverá ainda exposição e venda de placas educativas para bicicletas; mandalas; cosméticos naturais, horta jardim, entre outros. No local, terá também um ateliê Livre de mandalas tecidas com lã.

Kátia Duarte, idealizadora da Ponto Org, organização social sem fins lucrativos que criou o "Nosso Quintal é Seu Quintal", afirma que o evento convida o visitante a refletir sobre a importância de se preservar o meio ambiente.





"A iniciativa oferece a oportunidade de contato com a natureza e uma programação cultural ao ar livre com atividades educativas e de entretenimento para crianças e adultos. Ou seja, é um encontro de famílias que acontece sempre no segundo sábado de cada mês”, ressalta Kátia Duarte.





Sustentabilidade - No local terá um ponto de coleta de óleo de cozinha, eletrônicos, pilhas e baterias para promover o descarte correto. “É uma oportunidade de colocarmos em prática a responsabilidade compartilhada. Traga o seu descarte!”, convida a idealizadora da Ponto Org Kátia Duarte, que apresentará sua exposição Horta é Saúde com fotografias que retratam as várias fases na produção e manejo da pequena horta do Ponto Org.





"O Nosso Quintal é Seu Quintal" fica na Rua 27, 4, Engenho do Mato, Região Oceânica de Niterói.