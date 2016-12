Detran notifica condutores que respondem a processos por suspensão e cassação da carteira

09/12/2016 às 12:00h Enviado por: Dayse Alvarenga

Motoristas notificados são os que excederam número de pontos em infrações permitido por lei Foto: Divulgação

O Detran notificou ontem, pelo Diário Oficial, mais uma leva de 5.563 condutores que respondem a processos para suspensão e cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Desses, 1.387 já estão suspensos e 147, cassados. Todos eles devem entregar suas carteiras ao departamento em 10 dias, contados a partir desta quinta-feira. Como nenhum deles foi localizado pelos Correios por não ter atualizado o endereço no Detran, foram todos avisados pelo Diário Oficial.





Os motoristas cassados estão proibidos de dirigir por dois anos, e os suspensos terão que cumprir o tempo de penalidade imposto para voltar ao trânsito. Depois de entregar a CNH, todos terão que passar por um curso de reciclagem de 30 horas de aulas e, no caso dos cassados, refazer todo o processo para obtenção da carteira, como determina a lei.





As CNHs cassadas têm de ser levadas ao Núcleo de Documentos Acautelados, na sede do Detran, na Avenida Presidente Vargas 817, no Centro do Rio, ou a qualquer posto de habilitação.





Além disso, o Detran abriu processo para suspensão do direito de dirigir de 1.873 pessoas e de cassação contra outros 32 condutores. O departamento também avisou a 2.108 que já respondem a procedimentos para suspensão da CNH e a outros 16 em processos de cassação para recorrer às juntas administrativas de recursos e infrações.





Em todos os casos, o prazo para apresentação de defesa é de 30 dias contados a partir de ontem. As alegações devem ser entregues na na sede do Detran, em qualquer Ciretran, enviadas pelos Correios ou pelo site www.detran.rj.gov.br. O Detran informa ainda que não envia informações sobre multas e processos por e-mail. Os comunicados são feitos pelos Correios ou Diário Oficial.