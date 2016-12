Boa chance de preparação

08/12/2016 às 11:00h Enviado por: Dayse Alvarenga

As aulas são ministradas em escolas estaduais e municipais Foto: Divulgação

O Pré-Vestibular Social (PVS), da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio (Cecierj), está com inscrições abertas até 16 de janeiro para um total de 11.310 vagas para os 52 polos de estudo, localizados em 36 municípios, dos quais 1.310 são nos municípios de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Rio Bonito.





São Gonçalo oferece 540 vagas (sendo 300 no polo instalado no Colégio Estadual Nilo Peçanha, no Zé Garoto, e 240 no Colégio Estadual Walter Orlandine, Paraíso). Em Niterói, são 240 oportunidades no Colégio Estadual Aurelino Leal, Ingá, e Escola Municipal Paulo Freire, Fonseca. Itaboraí tem também 240 chances para o Colégio Estadual Visconde de Itaboraí, Centro. Outras 300 vagas em Rio Bonito serão distribuías entre os Colégios Municipais Maurício Kopke, na Caixa D'Água, e Astério Alves de Mendonça, Praça Cruzeiro.

O Pré-Vestibular Social é voltado àqueles que não têm condições de pagar por um curso preparatório e que, em 2017, estarão no último ano do ensino médio ou já o tenham concluído. A escolha dos alunos é feita por meio de uma seleção socioeconômica. As aulas acontecerão de março a dezembro de 2017.





As inscrições são recebidas pelo site www.cederj.edu.br/prevestibular. Após se inscrever, o candidato deverá entregar pessoalmente, em qualquer um dos polos ou enviar pelos Correios para a Caixa Postal referida no edital, um envelope identificado com o código gerado no ato da inscrição, contendo as cópias dos documentos exigidos.





Disciplinas e aulas - Haverá aulas nas disciplinas de Língua Portuguesa/Literatura Brasileira, Redação, Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia e História. Para alguns polos haverá apoio de tutoria através de atendimento 0800 para as disciplinas Física, Química, Biologia, Geografia e História. Para todos os polos as disciplinas de Inglês e Espanhol serão ministradas na modalidade a distância, com o apoio de tutoria através de atendimento 0800 e online.