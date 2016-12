Cesta mantém leve queda

07/12/2016 às 11:20h Enviado por: Samuel Castro

O tomate foi o produto que mais baixou de preço: quase 14% Foto: Divulgação

Por Cyntia Fonseca

Para os consumidores que acompanham a pesquisa semanal realizada por O SÃO GONÇALO, em três grandes supermercados da região, uma boa notícia: o preço médio geral da cesta básica mantém, por mais uma semana, queda de cerca de 1% no valor total, tendo como base os preços divulgados no período passado.



E com a proximidade do Natal, é interessante os consumidores já ficarem de olho em alguns itens que fazem parte da ceia ou compõem receitas para os festejos natalinos, como são os casos do tomate, cebola e cenoura, que tiveram redução de 13,8%, 4,7% e 6,9%, respectivamente.

Mas apesar do decréscimo de valor de vários itens da cesta, produtos do setor de cereais e laticínios ficaram mais caros e tiveram como principais “vilões” na semana, o leite (11,4%) e a manteiga (16,2%). No setor de hortifruti, os principais aumentos foram notados nos preços da batata (11,3%), da banana prata (10%) e do alho (6,9%).

O setor da cesta que teve um aumento de preço médio foi o de cereais e laticínios, totalizando 3,82%, enquanto a média do setor de hortifruti chegou a 1,56%.