'Adote' uma criança no natal do Pátio Alcântara

06/12/2016 às 12:40h Enviado por: Matheus Merlim

O período de ‘adoção’ no shopping vai até o próximo dia 20 Foto: Filipe Aguiar

Por Matheus Merlim

Fazer o Natal de uma criança mais feliz pode ser mais simples do que se imagina. O Pátio Alcântara, com apoio de O SÃO GONÇALO, começou, ontem, a campanha de “adoção” de uma das 71 crianças do Lar Anjo Rafael, na Trindade, em São Gonçalo. O período de doação vai até o dia 20.

A ação consiste em: cada pessoa que for “adotar”, retira um “presentinho” da árvore de Natal, instalada na Sala Vip do Clube de Vantagens Spot, no primeiro andar do shopping. Neste envelope, tem informações como nome e características de cada criança, além do tamanho de roupa e calçado. O adotante pode ainda acrescentar um brinquedo na hora da doação.

De acordo com a coordenadora de marketing do Pátio Alcântara, Michelle Coutinho, não é a primeira vez que o shopping procura realizar uma ação social de Natal. No entanto, reitera que a ideia de “adoção” é inédita.

“É cada vez mais importante que a gente se aproxime da comunidade. Embora sejamos um centro comercial, temos que priorizar os interesses sociais e realizar ações de solidariedade. Não tenho dúvidas que a população vai abraçar a causa”, afirmou.

Todos os “padrinhos” e “madrinhas” precisam entregar os presentes até o dia final da campanha (20), pois no dia 22 de dezembro, um ônibus buscará as crianças para que o Papai Noel possa efetuar as doações, no shopping. Ainda haverá um lanche com todas as crianças, na praça de alimentação do Pátio. Os adotantes podem acompanhar toda a entrega.

O Lar Anjo Rafael atende 71 crianças, sendo 42 meninas e 29 meninos (de 1 a 12 anos) e um bebê de oito meses.