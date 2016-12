Sesi de SG inscreve para colônia de férias

06/12/2016 às 11:45h Enviado por: Dayse Alvarenga

As atividades serão de 9 a 27 de janeiro, das 8h30 às 12h30 Foto: Divulgação

Com o tema “O Fantástico Mundo do Circo”, o Sesi São Gonçalo está com inscrições abertas para colônia de férias, que oferecerá oficinas de artes circenses, além de atividades esportivas e recreativas para crianças de 5 a 12 anos, de 9 e 27 de janeiro, das 8h30 às 12h30.

Segundo o Sesi, todas as oficinas e brincadeiras, como gincanas, atividades na piscina, entre outras, serão monitoradas por profissionais qualificados e especializados em recreação.

Para se matricular, é necessário apresentar uma cópia da certidão de nascimento da criança ou do adolescente, atestado médico, uma foto no formato 3x4, além de uma cópia do documento de identidade e CPF do responsável. Associados ao Sesi têm direito a desconto no ato da matrícula. Os inscritos receberão um kit colônia, com boné, sacola e camisa.

O Sesi São Gonçalo fica na Rua Dr. Nilo Peçanha, 134, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 0800 0231 231 e 4002-0231.