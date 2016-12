Rede estadual inscreve para matrículas até próximo dia 22

05/12/2016 às 15:20h Enviado por: Rennan Rebello

Foto: Divulgação

Interessados em uma vaga na rede estadual de ensino têm até o próximo dia 22 para se inscrever no link na página da Secretaria Estadual de Educação no Facebook (www.facebook.com/SeeducRJ) ou diretamente pelo site Matrícula Fácil (www.matriculafacil.rj.gov.br). Segundo a Seeduc, mais de 140 mil pré-matrículas já foram feitas para novos alunos.



Ainda de acordo com a Secretaria, o interessado pode escolher escolas de sua preferência, inclusive unidades de ensino bilíngues. Além disso, o aluno que deseja terminar seus estudos e fazer um curso técnico integrado terá a sua disposição diversos colégios estaduais.

Na página de inscrição, o interessado encontrará informações sobre como se inscrever; escolas com vagas disponíveis; idade para cada série ofertada; como e quando confirmar a matrícula na escola.

A lista com os nomes dos alocados será divulgada no dia 10 de janeiro de 2017, no site do Matrícula Fácil.