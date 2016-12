Empresas suspendem desconto do Bilhete Único a partir de segunda

04/12/2016 às 11:18h Enviado por: Dayse Alvarenga

As concessionárias de transporte público, CCR Barcas, Fetranspor, Metrô Rio e SuperVia, informaram que, a partir da zero hora de amanhã, os usuários beneficiados pelo Bilhete Único Intermunicipal não terão mais acesso ao desconto tarifário ao embarcarem em barcas, metrô, ônibus, trens e vans legalizadas na Região Metropolitana do Rio.





A suspensão, de acordo com as empresas de transporte público, está prevista na Lei estadual nº 5.628/2009, cujo artigo 21 determina que, na hipótese de o Governo do Estado não depositar o valor do subsídio, ficam os concessionários e permissionários do serviço desobrigados a efetuar a tarifa integrada para os passageiros que utilizam o benefício.





"Destacamos que as empresas de transporte público atenderam a todas as solicitações do Governo do Estado para a extensão dos prazos de validade do benefício aos usuários, no aguardo de uma solução, o que acabou não ocorrendo. Sem o repasse regular dos subsídios, torna-se inviável a manutenção do BUI", disseram as concessionárias.





Todos os cartões de transporte, esclareceram ainda as empresas, continuarão a ser aceitos normalmente, mas sem os descontos previstos na regra tarifária do Bilhete Único.





"Tão logo o repasse do subsídio seja normalizado pelo Governo do Estado, os valores da integração serão retomados", reiteraram as concessionárias.