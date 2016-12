Mais de 900 mil trabalhadores têm até o próximo dia 30 para sacar o PIS/Pasep

02/12/2016 às 10:00h Enviado por: Dayse Alvarenga

Mais de 900 mil trabalhadores têm até 30 de dezembro para procurar uma agência bancária para sacar o PIS e o PASEP, do ano-base 2014, que corresponde a um salário mínimo (R$880). Segundo o Ministério do Trabalho e Renda, que quem perder o prazo não terá mais como sacar o benefício.





“Até 30 de dezembro, esse dinheiro poderá ser sacado em qualquer agência da Caixa Econômica, no caso dos trabalhadores vinculados ao PIS; e no Banco do Brasil, no caso dos vinculados ao Pasep. Depois dessa data, o recurso volta para o Fundo de Amparo ao Trabalhador”, explicou o chefe de Divisão do Seguro-desemprego e Abono Salarial do Ministério do Trabalho, Márcio Ubiratan.

Têm direito ao benefício quem estava inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos; trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2014 com remuneração mensal média de até dois salários mínimos; e tenha seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Para saber se tem direito – os trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício pelo portal trabalho.gov.br/abono-salarial, inserindo CPF ou número do PIS/Pasep e data de nascimento. A Central de Atendimento Alô Trabalho do Ministério do Trabalho, que atende pelo número 158, também tem informações sobre o PIS/Pasep.

Se, mesmo depois de verificar que tem direito ao abono, o trabalhador for informado na rede bancária que não tem direito ao benefício, a recomendação é pedir nova consulta ao atendente a partir do CPF e solicitar atualização dos dados cadastrais.





Saques podem ser feitos na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil

PIS – para sacar o abono do PIS, o trabalhador que possuir Cartão Cidadão e senha cadastrada, pode se dirigir aos terminais de autoatendimento da Caixa ou a uma casa lotérica. Se não tiver o Cartão Cidadão, pode receber o abono em qualquer agência da Caixa, mediante apresentação de documento de identificação. Informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-726 02 07 da Caixa.