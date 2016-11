Niterói paga salário a partir de sexta. Segunda parcela do 13 sai até 22

28/11/2016 às 22:10h Enviado por: Dayse Alvarenga

A Prefeitura de Niterói anunciou ontem que, até o dia 22 de dezembro, será paga a segunda parcela do 13º salário para servidores ativos, inativos e pensionistas. A primeira parcela foi paga em julho.





Já em relação ao pagamento do mês de novembro para os servidores ativos, o governo municipal confirmou para esta sexta-feira (2). Na próxima segunda (5), recebem os servidores aposentados, e os pensionistas terão acesso ao benefício na quarta que vem (7).





O pagamento referente ao mês de dezembro, adiantou ainda a administração municipal, será depositado no dia 3 de janeiro para servidores ativos, 4 de janeiro para os inativos e 6 de janeiro para os pensionistas. Este mês, porém, terá uma novidade: o pagamento será efetuado através da Caixa Econômica Federal, banco que venceu a licitação para administrar a folha de pagamento da Prefeitura de Niterói.





Contas na Caixa devem ser abertas até 16





A Caixa está atendendo exclusivamente os servidores da Prefeitura em três locais, definidos conforme agendamento prévio realizado pelo banco, até 16 de dezembro.





Para consultar onde e em qual horário será atendido, o servidor deverá acessar o portal Crédito Salário na Caixa pelo link disponível no site da Prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br) e também pelo endereço www.caixa.gov.br/meusalarionacaixa.





Para esclarecimentos de dúvidas sobre a abertura das contas, os servidores poderão ligar para o telefone 0800-726 8068, opção 6.





Após consultar o dia e horário do atendimento, o servidor deverá comparecer ao local indicado munido de originais e cópia da identidade, CPF, comprovante de renda do último mês, comprovante de residência de no máximo 60 dias, procuração válida, se for o caso, e termo de tutela e curatela, se for o caso.