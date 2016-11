Maricá inscreve para seminário de políticas sociais

29/11/2016 às 12:00h Enviado por: Dayse Alvarenga

Estão abertas até esta quinta-feira (1º) as inscrições para o Seminário de Políticas Sociais em Maricá. O cadastro é feito na página da Secretaria Municipal Executiva de Políticas Sociais, através do link https://goo.gl/forms/kvqqEjQ3SC3JaPO63. Os participantes receberão certificados de participação que serão enviados por e-mail.





O seminário acontece da próxima segunda a sexta-feira (5 a 9), das 17h às 22h, com objetivo de difundir experiências realizadas no município. “Queremos ainda estimular as reflexões de novas ideias e abrir oportunidade para requalificação profissional do funcionalismo público, fortalecer os espaços de diálogos com a sociedade”, destacou o secretário executivo Alexandre Rodrigues.





Na segunda (5), o tema em debate será Desenvolvimento Econômico e Trabalho, com exposição de projetos realizados pela prefeitura. No dia seguinte, será Economia Solidária e Moradia de Interesse Social. A discussão gira entre os projetos Bolsa Mumbuca, primeira moeda social eletrônica do Brasil, Jovem Solidário, Minha Casa Minha Vida, entre outros.





Saúde, Assistência Social e Terceira Idade são os temas que serão abordados na quarta (7). Os participantes debaterão sobre o trabalho desenvolvido na Casa do Idoso Mais Feliz, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Bilhete Único Universitário. No dia 8, será a vez da mesa abrir debates sobre os projetos atuais e os que serão implantados sobre Tarifa Zero, Juventude e Direitos Humanos.





Para encerrar o seminário o tema será Educação Integral e a implementação da Universidade Internacional de Invenções Democráticas Darcy Ribeiro de Maricá (Unimar).