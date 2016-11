Detran notifica 4 mil motoristas

25/11/2016 às 14:10h Enviado por: Dayse Alvarenga

Os motoristas foram notificados porque excederam o número de pontos de infrações de trânsito Foto: Divulgação

O Diário Oficial publicou, ontem, 4.071 notificações do Detran para condutores que respondem a processos para suspensão e cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Desse total, 822 já estão suspensos e 88, cassados, devendo entregar suas carteiras ao departamento em 10 dias, contados a partir desta quinta-feira. Todo o grupo não foi localizado pelos Correios por não ter atualizado o endereço no Detran e teve de ser avisados pelo Diário Oficial.





Os motoristas cassados estão proibidos de dirigir por dois anos e os suspensos terão que cumprir o tempo de penalidade imposto para poder voltar ao trânsito. Depois de entregar a CNH, todos terão que passar por um curso de reciclagem de 30 horas de aulas e, no caso dos cassados, refazer todo o processo para obtenção da carteira, como determina o artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro. As CNHs cassadas têm de ser levadas ao Núcleo de Documentos Acautelados, na sede do Detran, na Avenida Presidente Vargas 817, no Centro do Rio, ou a qualquer posto de habilitação.





Além disso, o Detran abriu processo para suspensão do direito de dirigir de 1.417 pessoas e de cassação contra outros 31 condutores. O departamento também avisou a 1.697 que já respondem a procedimentos para suspensão da CNH e a outros 16 em processos de cassação para recorrer às juntas administrativas de recursos e infrações.





O Detran lembra ainda que não envia informações sobre multas e processos por e-mail. Esses comunicados são feitos apenas pelos Correios ou Diário Oficial.