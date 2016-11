Uma boa sugestão para comprar itens esportivos

24/11/2016 às 12:00h Enviado por: Kimberly Mello

Loja Cartolas Sports garante muitos preços baixos aos clientes Foto: Luiz Nicolella

Para os torcedores cariocas, o que não vai faltar na loja Cartolas Sports, no Pátio Alcântara, em São Gonçalo, são promoções imperdíveis para presentear parentes e amigos, com até 70% de desconto.





Os maiores descontos no entanto, segundo a direção da loja, serão aplicados nos produtos da maior torcida do Brasil, o Flamengo. A terceira camisa oficial do time, por exemplo, que custa atualmente R$249,99, terá um desconto incrível a partir de amanhã, mas o valor só será revelado a quem for pessoalmente até a loja, segundo a vendedora Shayane Leal.





"Os preços realmente irão baixar muito, e como Alcântara é um grande centro comercial, esperamos zerar os estoques", comentou a gerente da loja, Ana Gleyce informando ainda que os artigos dos outros times também terão descontos especiais durante os três dias da "Black Friday".





A loja Cartolas Sports funciona no segundo piso do shopping Pátio Alcântara, que fica na Praça Carlos Gianelli, s/nº.