Shoppings preparados para o 'Black Friday'

24/11/2016 às 14:10h Enviado por: Dayse Alvarenga

Shoppings também vão estender horário de funcionamento, como no caso do Pátio Alcântara Foto: Divulgação

As lojas dos shoppings de Niterói e São Gonçalo jogam “todas as fichas” para impulsionar as vendas na chamada “Black Friday”. Os estabelecimentos anunciam ofertas em diversos produtos e até mesmo extensão do horário de funcionamento amanhã para facilitar os clientes, com exceção do Partage, no centro de São Gonçalo, que abre e fecha em horário normal nesta sexta-feira.

O Pátio Alcântara e o São Gonçalo Shopping, no Boa Vista, por exemplo, prometem oferecer descontos de até 70% em produtos de todos os segmentos, para que os consumidores possam até antecipar as compras de Natal com preços atrativos.

As lojas do Pátio funcionarão nesta sexta, das 8h às 21h, e no sábado, das 9h às 21h, já que o empreendimento não funciona no domingo. Já as do São Gonçalo Shopping abrirão amanhã e sábado, das 8h às 23h, sendo facultativo até meia-noite, e no domingo (27), das 11h às 21h.

Em Niterói, as lojas do Bay Market e Plaza Shopping, ambos no Centro, asseguram também produtos com até 70% de desconto e funcionamento em horário especial. O primeiro abrirá amanhã e sábado, das 8h às 22h; domingo, das 15h às 21h. Já o Plaza abrirá às 7h e fechará às 23h, nesta sexta, nos demais dias seguem horários normais, no entanto os descontos da liquidação valem até domingo.

Serasa dá dicas para compras online

Para os consumidores, pode ser uma boa oportunidade para adquirir o tão desejado produto, com um preço mais em conta. No entanto, antes de sair comprando, a Serasa Experian preparou dicas para os consumidores se prepararem para a data e aproveitarem as ofertas online sem risco de sofrer fraude.

De acordo com os especialistas, precauções simples podem evitar que dados bancários e/ou pessoais sejam roubados online durante o período em que as lojas oferecem descontos atrativos.